الرئيس بري استقبل وزير الدولة في الخارجية القطرية وفرونتسكا وشيا ومحور البحث الاوضاع في لبنان والمنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2023 - 14:50

الرئيس بري استقبل وزير الدولة في الخارجية القطرية وفرونتسكا وشيا ومحور البحث الاوضاع في لبنان والمنطقة

منذ 8 mins 3 April، 2023
بري
لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدولة في وزارة الخارجية في دولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق، في حضور السفير القطري لدى لبنان إبراهيم السهلاوي.

وتناول اللقاء الاوضاع العامة وآخر المستجدات  في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها.

واستقبل الرئيس بري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
وبحث معها في الاوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات .

واستقبل الرئيس بري سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا.

على صعيد آخر ،ولمناسبه شهر رمضان المبارك  تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من رئيس المجلس الوطني الإتحادي في دوله الإمارات العربيه المتحدة صقر غباش ومن رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين علي بن صالح الصالح وبرقية مماثلة من رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز ، ومن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد محمد بحر .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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