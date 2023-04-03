الرئيس بري استقبل وزير الدولة في الخارجية القطرية وفرونتسكا وشيا ومحور البحث الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الدولة في وزارة الخارجية في دولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي والوفد المرافق، في حضور السفير القطري لدى لبنان إبراهيم السهلاوي.

وتناول اللقاء الاوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها.

واستقبل الرئيس بري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

وبحث معها في الاوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات .

واستقبل الرئيس بري سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا.

على صعيد آخر ،ولمناسبه شهر رمضان المبارك تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من رئيس المجلس الوطني الإتحادي في دوله الإمارات العربيه المتحدة صقر غباش ومن رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين علي بن صالح الصالح وبرقية مماثلة من رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز ، ومن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد محمد بحر .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام