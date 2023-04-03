جريحان فلسطينيان باعتداء للمستوطنين الصهاينة على المنازل في بلدة صوريف بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2023 - 00:36

جريحان فلسطينيان باعتداء للمستوطنين الصهاينة على المنازل في بلدة صوريف بالضفة المحتلة

منذ 3 ساعة 2 April، 2023
صهاينة
فلسطين

أصيب فلسطينيان باعتداء نفذه مستوطنون صهاينة الأحد على منازل المواطنين في بلدة صوريف بالخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مستوطنين نفذوا هجوماً على أهالي منطقة شعب السير في بلدة صوريف غرب الخليل، حيث أصيب مواطنين جراء الهجوم الهمجي للمستوطنين”.

من جهته، قال “الهلال الأحمر الفلسطيني” إنه “تم نقل إصابتين إلى مستشفى الخليل الحكومي جراء اعتداء المستوطنين في صوريف غرب الخليل”، وأضاف “طواقمنا تنقل إصابة لشاب (18 عاما) إلى المستشفى بعد دهسه من قبل جيب عسكري إسرائيلي في صوريف غرب الخليل”.

بدورهم، ناشد أهالي البلدة كافة المواطنين للتصدي لاعتداء المستوطنين على منازلهم.

المصدر: فلسطين اليوم

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