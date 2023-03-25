الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها تمكنت من القضاء على نحو 400 جندي أوكراني على خمسة محاور قتال أساسية خلال يوم.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن العدو خسر 55 جنديا على محور كوبيانسك، وأكثر من 85 جنديا على محور كراسني ليمان، وأكثر من 155 جنديا على محور دونيتسك، و70 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 35 جنديا على محور خيرسون.

وشملت خسائر القوات الأوكرانية على المحاور المذكورة مدفع هاوتزر D-20 واثنين من طراز D-30 ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة “غفوزديكا” وعددا من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

وذكر تقرير الدفاع الروسية أنه تمت إصابة 76 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة.

واعترضت القوات الروسية 6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و”أولخا” وصاروخا مضادا للرادار من طراز HARM، كما دمرت 11 طائرة بدون طيار بينها واحدة من طراز Bayraktar TB-2.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 404 طائرات، و224 مروحية، و3573 طائرة بدون طيار، و414 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8399 دبابة ومدرعة أخرى، و1072 راجمة صواريخ، و4428 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و9114 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وكالات