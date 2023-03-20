“رابطة أساتذة التعليم المهني” تعلن الإضراب

أكدت الهيئة الادارية في “رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني” في لبنان في بيان لها الاثنين أنه “في ظل الارتفاع الجنوني للدولار الذي لم يعد له سقف، والانهيار الهستيري لليرة الذي لم يعد له قعر، تتآكل القيمة الشرائية للرواتب الثلاثة، على نحوٍ تعجز عن تغطية نفقة متطلبٍ واحدٍ من أبسط متطلباتِ الحياةِ اليومية”.

وقال البيان “علَّقنا أملاً على وزارة التربية بمتابعة المطالب المتمثلةِ بصيرفة وإستشفاء وبدل نقل من أجل تأمين مقومات العيش الكريم. أما اليوم، وبعد فشلها فشلًا ذريعًا في موضوع بدل الانتاجية تبدَّد هذا الأملُ وتلاشى”، وتابع “الوزارة كعادتها، لم تلتزم المواعيد ولم تفِ بالوعود، لجهة دفع بدل الإنتاجية للأساتذة والعاملين في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي”، واضاف “إننا في الهيئة الادارية نعلن الإضراب اعتبارًا من اليوم الاثنين تاريخ ٢٠ آذار ٢٠٢٣”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام