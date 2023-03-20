عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الإثنين 20-3-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الإثنين 20-3-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

ذكرى غزو العراق: بلاد ما بين البوشين

ميقاتي إلى نيقوسيا مع ورقة لبنانية لاتفاق جديد | الترسيم مع قبرص: حذار فخ السنيورة

النهار

لقاء باريس يكرّس التباين الفرنسي السعودي

الديار

«الفيتوات» المتبادلة تعزز حظوظ مُرشح ثالث لرئاسة الجمهوريّة

الإضرابات تشلّ البلد… والدولار يُواصل تحليقه

البناء

الموساد يغتال القيادي في الجهاد علي الأسود بريف دمشق

وعملية فدائية نوعية في نابلس لقاء عبد اللهيان وابن فرحان قريباً

والملك سلمان يوجه دعوة للرئيس رئيسي

وتعاون مالي الأسد في زيارة دولة للإمارات

وبن زايد لاستعادة سورية دورها الطبيعي في محيطها العربي

اللواء

الإنفراج العربي- الإيراني مستمر.. ولا اتفاق على فرنجية رئيساً

المصارف لم ترعوِ والإدارة العامة ماضية بتعطيل الموارد.. والمالية مطالبة بتوضيح رواتب «صيرفة»

الأسرار

النهار

■ الوفد النيابي الذي زار السويد سيحط في بروكسيل بزيادة نائبين وسيلتقي مسؤولين في الاتحاد الاوروبي في 26 الجاري

■ لوحظ أن حركة لافتة تُسجل على خط شراء الدولار من الاسواق وبسعر يزيد على سعر السوق السوداء وتقديم القروض من مؤسسة مالية تابعة لحزب بارز، وذلك عبر خرق معظم المناطق لحاجة الناس الملحّة بعد تعذّر المصارف

■ يُنقل أن بلديات بدأت تجبي تبرعات لتسديد رواتب عناصرها الأمنية وتطويع آخرين في ظل ارتفاع معدل الاعتداءات والسرقات

اسرار اللواء

فوجئ رئيس تيار حزبي مثير للجدل بوجود اسم أحد نواب كتلته على لائحة مرشحين لرئاسة الجمهورية أعدتها شخصية دينية بتكليف من مرجع روحي!

توقفت أطراف سياسية عند اللهجة الهجومية للبيان الذي أذاعه حاكم المركزي بعد إنتهاء جولتي التحقيق معه، والذي إتهم فيه أوساط سياسية وإعلامية بشن الحملات وفبركة الإتهامات ضده!

اسرار البناء

■ خفايا

رجّح مصدر دبلوماسي انعقاد اللقاء بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في مسقط في الأسبوع المقبل، بما يساعد في تناول الملف اليمنيّ عن قرب، مضيفاً أن مسقط وبغداد كانت لهما أدوار تهميدية في بلوغ التفاهم السعودي الإيراني مراحل هامة، لكن مسقط تلعب دوراً إضافياً في الحل اليمني.

■ كواليس

رجّح مصدر روسيّ انعقاد اللقاء الرباعيّ الروسيّ الإيرانيّ التركيّ السوريّ على مستوى نواب وزراء الخارجية قبل نهاية الشهر الحالي، وفق ما أوحت مواقف الرئيس السوريّ بعدم ممانعة هذا اللقاء، وربما لقاء وزراء الخارجية مع اشتراط انعقاد القمة الرئاسيّة بالتزام تركيا بالانسحاب من سورية.

اسرار الجمهورية

■ تبين لمسؤول إعلامي أن معظم الإعلام الأوروبي وخصوصا الفرنسي يتملكه رهاب قانون معاداة السامية ويتعامل مع العاملين في مؤسساته انطلاقا من هذا الرهاب

■ تواصلت الإجتماعات على مستوى مجموعة من الكتل النيابية المعارضة توصلا الى تسمية مرشح جديد يتقدم على مرشحها ولو بصوت واحد

■ لم تنفع التدخلات التي شاركت فيها قيادات غير مدنية لتسوية أوضاع أكثر من هيئة نقابية يتحكم بمصيرها أحد الموظفين

الأنباء

*نجاح لافت

النجاح اللافت لزيارة مرجع سياسي إلى دولة عربية أثار سخط فريق “مستجد” الذي حاول التشويش عليها.

*خلاف في الرابطة

خلافات وتباينات داخل رابطة نقابية حيال مقاربة ملف مطلبي وكيفية التعامل مع الوقائع، خصوصاً وأن المعنيين في الرابطة يعلمون أن تحقيق كامل مطالبهم مستحيل.

المصدر: صحف