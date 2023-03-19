الصهاينة يواصلون الاحتجاج على خطة التعديلات القضائية للأسبوع الـ 11

احتشد آلاف المستوطنين اليوم السبت في شوارع المدن بأنحاء البلاد للأسبوع الحادي عشر الآن احتجاجا على خطط الحكومة للحد من سلطات المحكمة العليا والتي يعتبرها منتقدون تهديدا لاستقلال القضاء.

ويحظى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقول إن هدفه هو تحقيق التوازن بين أفرع الحكومة، بأغلبية في الكنيست إلى جانب مساندة حلفائه في الائتلاف الديني القومي، لكن التعديل القضائي المزمع يثير القلق في الداخل والخارج.

ومع قرب التصديق على التغييرات، تصاعدت الاحتجاجات مما أثر على الاقتصاد وانخفض الشيقل وامتد الأمر لتهديد بعض جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء.

وطالب الرئيس إسحق هرتسوج بتأجيل الإصلاح وقدم خطة بديلة للتغييرات يوم الأربعاء وهو ما رفضه رئيس الوزراء على وجه السرعة. وقال نتنياهو، الذي عاد لمنصبه لفترة سادسة أواخر ديسمبر كانون الأول، إن المظاهرات تهدف إلى الإطاحة به. ويحاكَم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد وينفي ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: وكالات