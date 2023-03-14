“الإعتدال الوطني”: التقارب السعودي الإيراني سيظهر تباعا في دول المنطقة ومنها لبنان

رحب تكتل “الإعتدال الوطني” في لبنان الثلاثاء “بالتقارب السعودي الإيراني من خلال الإتفاق المبدئي الذي اعلن عنه برعاية صينية مشكورة”، واعتبر أن “انعكاسات هذا الإتفاق الإيجابية في حال تمّ الإلتزام ببنوده ستظهر تباعا في دول المنطقة ومنها لبنان”.

وتوجه التكتل إلى “كل الكتل السياسية”، داعياً إياها إلى “ممارسة واجبهم بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن والإتيان بحكومة توقف هذا الإنهيار المريب الذي تشهده البلاد، فالدولار الأميركي تخطى عتبة الـ 100 ألف ليرة لبنانية والجوع طرق ويطرق أبواب أغلب المواطنين اللبنانيين مما سيؤدي حتماً إلى ثورة الجياع “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام