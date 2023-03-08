وفد من كتلة “الاعتدال الوطني” زار المفتي دريان: لن نكون معطلين لأي جلسة لانتخاب الرئيس

استقبل “مفتي الجمهورية اللبنانية” الشيخ عبد اللطيف دريان الاربعاء وفدا من كتلة “الاعتدال الوطني”.

وتحدث باسم الوفد بعد اللقاء النائب وليد البعريني حيث قال “زيارتنا الى سماحة المفتي للاطمئنان الى صحته، وشكرناه على موقفه من اغتيال الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، ومتابعته لهذا الملف، وحكمته ليكون الموضوع تحت سقف القانون”.

وتابع البعريني “تداولنا في أمر انتخاب رئيس جمهورية، لملء الشغور، وقد أكد سماحته كما أكدنا نحن أيضا أن التسمية تأتي تحت سقف المواصفات التي اتفقنا عليها واجمعنا عليها سابقا في دار الفتوى، وزميلنا النائب أحمد الخير وبتكليف من التكتل أكد ذلك، وشددنا على أن يتم إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن لعدم قدرة الشعب والمواطنين على تحمل هذا الشغور وتبعاته”.

واوضح البعريني “نحن على مسافة واحدة من الجميع، وهذا موقعنا الطبيعي، ولسنا مع أي طرف إلا لصالح البلد، فأي إنسان يريد أن يشدنا يمينا أو يسارا سنبقى في مكاننا”، واضاف “لن نكون معطلين لأي جلسة ولن نكون واقفين مع طرف ضد اخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام