الطيارون في كيان الاحتلال يمتنعون عن قيادة رحلة نتنياهو إلى روما

رفض طيارو شركة الطيران في كيان الاحتلال (“إل عال”)، تسيير رحلة رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو وزوجته إلى العاصمة الإيطالية روما يوم الخميس المقبل، في ما وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه اتساع لدائرة الاحتجاجات على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.

وتقع رحلة نتنياهو إلى إيطاليا ضمن “الرحلات الخاصة” غير المجدولة مسبقًا لذلك يجب العثور على طيارين متطوعين لتسيير الرحلة ضمن مناقصة خاصة.

وانتهت ظهر اليوم المناقصة التي طرحتها “إل عال” دون أن تظهر أي نتائج أي عدم تقدم أي طيار للمهمة.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت)، بأن شركة “إل عال”، تواجه صعوبات في إقناع طاقم طيارين ومضيفات لتسيير رحلة نتنياهو وزوجته حيث من المقرر أن يجتمع برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

المصدر: موقع عرب 48