لبنان| روابط التعليم الرسمي تعلن العودة المشروطة إلى التدريس

أعلنت روابط التعليم الرسمي في لبنان العودة المشروطة إلى التدريس اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين والاستمرار في اضراب الدوام المسائي إلى حين حصول جميع العاملين فيه على بدل الانتاجية.

وفي بيان اصدرته بعد سلسلة من الاجتماعات حدّدت الرّوابط مجتمعة مطالبها الآتية:

– تحديد سعر صيرفة خاص بالأساتذة والمعلمين لضمان ثبات قيمة رواتبهم.

– إعطاء الحوافز بقيمة مئة وخمسين دولاراً ودفع الحوافز عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسيّ.

– إعطاء بدل نقل بقيمة ستة ليترات بنزين عن كل يوم حضور.

– تحسين وضع الاستشفاء وتقديمات التعاونية ورفع قيمة منح التعليم.

– إقرار حقوق المتعاقدين في بدل النقل والقبض الشّهري والعقد الكامل.

وأشارت الرّوابط الى أنها تابعت مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عددًا من المطالب المتعلقة بدفع بدل الانتاجية في مواعيدها المحدّدة، وإعادة النظر بعدد أيّام الدوام المقررة عن شهر آذار، وودعم مطلب الاستفادة من بدل الانتاجية اعتباراً من شهر تموز وحتى نهاية العام.

الى ذلك، أعلن الاساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي الى التدريس غداً، وطلبوا من المديرين فتح المدارس بمن حضر. وفي بيان اصدروه اعتبروا انه لو أن أساتذة الملاك يعانون ما يعانيه المتعاقدون من حرمانهم رواتبهم عند الاضراب لما أضربوا لحظة واحدة.