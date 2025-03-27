عناية عز الدين: لتأمين بيئة ملائمة لنجاح العملية التربوية في جنوب لبنان

دعت رئيسة “لجنة المرأة والطفل” النيابية في لبنان النائبة عناية عز الدين ان “تتضمن خطة التعافي التربوية المرتقبة مخطط طوارىء تربوية لوضع حد للفاقد التعليمي الذي ازداد نتيجة عدم قدرة القطاع التربوي اللبناني على التكيُّف مع الأزمات التي شهدها لبنان خلال السنوات القليلة الماضية، وأبرزها جائحة كورونا والحرب الاسرائيلية على لبنان”.

وشددت عز الدين في حديث لها يوم الاربعاء على “ضرورة تدريب الكوادر التعليمية وإدارات المدارس بما يسمح بمواصلة التعليم في ظل الظروف الاستثنائية على ان يتم إدراج هذه المسألة ضمن المناهج التربوية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة مع مركز البحوث التربوية”، ولفتت إلى أن “هذا التدريب خضعت له الفرق المعنية بتعليم الطلاب السوريين في لبنان”.

ودعت عز الدين “المعنيين إلى تأمين التمويل والى معالجة سريعة لكل العقبات من اجل تأمين بيئة ملائمة ولو بالحد الادنى لنجاح العملية التربوية في الجنوب”، وأضافت ان “احد ابرز الهواجس التي يعيشها الطلاب والكوادر التعليمية في الجنوب هو الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والتي تشكل تهديدا متواصلا لكل أوجه الحياة في الجنوب بما فيها انتظام العملية التربوية”.

وأشارت عز الدين إلى “ضرورة تلبية مطلب الطلاب والأساتذة المتمثل بتحديد الدروس المطلوبة من الطلاب في الامتحانات الرسمية باسرع وقت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام