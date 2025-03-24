“رابطة متعاقدي الأساسي الرسمي”: هدفنا التوصل لآلية تضمن تعويض خسارة الأساتذة

أعلنت “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” في لبنان في بيان يوم الاثنين أن “وفدا من الرابطة اجتمع مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ومستشاريها، وتم النقاش في المطالب التي رفعتها الرابطة وعلى رأسها دفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف”.

وأوضحت الرابطة أن “هدفها هو التوصل إلى آلية تضمن تعويض خسارة الأساتذة بالآلية الممكنة، وتحت أي تسمية”، وقالت “طالما أن التفاوض قائم والوزيرة كرامي ستحمل الملف إلى الحكومة والمالية، فذلك يعيد النقاش إلى طاولة الحوار، وهذا ما نصبو إليه من أجل التوصل إلى حل منصف وعادل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام