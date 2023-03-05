إيران: لا صحة للأنباء عن تركيب كاميرات مراقبة جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي لم يلتق بأشخاص لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني ولم يطلب ذلك.

وأشارت الهيئة إلى ان زيادة عمليات التفتيش بمنشأة فوردو التي أعلن عنها غروسي هي ضمن اتفاقيات الضمانات.

كما شددت الهيئة الإيرانية عدم الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تركيب كاميرات مراقبة جديدة.

تكذيب مزاعم حول تركيب كاميرات جديدة في مواقع ايران النووية

بدوره، كتب موقع نور نيوز في تغريدة له، صباح الأحد، حول زيارة غروسي الى طهران، وأشار إلى أن “أبرز ما تمخض عن زيارة مدير عام الوكالة الى طهران، التوصل الى صيغة مشتركة لتسريع وتيرة التعاون في مجال الضمانات في إطار إلتزامات ايران والواجبات القانونية للوكالة مع رعاية قانون الخطوة الإستراتيجية”.

وأضافت “الأنباء حول وصول الأشخاص الثلاثة والأماكن التي تطالب بها الوكالة أو بشأن تركيب كاميرات جديدة في منشآت ايران النووية لا صحة له”.

المصدر: موقع نور نيوز