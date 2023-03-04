تكتل بعلبك الهرمل: لحوار داخلي لانتخاب الرئيس وإنتاج حكومة لإخراج لبنان من الأزمات

طالب تكتل “بعلبك الهرمل” النيابي السبت “القيادات السياسية بتجاوز حساباتها الضيقة في موضوع الاستحقاق الرئاسي والاستجابة لضرورات المصلحة الوطنية التي تقتضي التفاهم بين جميع القوى على رئيس يختاره اللبنانيون وليس القوى الخارجية الدولية والاقليمية التي لها أطماعها ومصالحها وحساباتها في لبنان”.

ورأى التكتل ان “الحوار الداخلي يجب أن ينتج رئيسا يلتقي حوله الجميع وبعده حكومة تضع رؤى استراتيجية وخطط تنفيذية لإخراج لبنان واللبنانيين من جحيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية القاسية التي يمرون بها، ومن منظومة الفساد والإفساد التي اوصلت البلاد إلى انهيار شبه كامل”.

ولفت التكتل الى ان “العدوان الأميركي السياسي والاقتصادي الهادف إلى إخضاع لبنان وشعبه ومقاومته كي يستجيب لشروط حرب التجويع المفروضة عليه، والتي تتمثل بالرضوخ للإملاءات الاميركية والإسرائيلية يفرض على المسؤولين ألا يستجيبوا للتدخلات الأميركيه السافرة في معظم مناحي الحياة السياسية اللبنانية، بل أن يسعوا إلى تقديم الحلول والمعالجات، للتخفيف من معاناة المواطنين، وفتح آفاق اقتصادية جديدة مع الدول الصديقة والشقيقة كافة، باعتبارها حاجة ملحة وضرورية لجميع اللبنانيين”.

وأضاف: “إن كلفة الفاتورة الصحية والدوائية والاستشفائية تخطت قدرات المواطنين بشكل كبير، مما يؤكد أننا أمام كارثة صحية وقرار إعدام جماعي بحق آلاف المرضى، إذا لم يتم إلزام حاكم المصرف المركزي ووزارة الصحة بسياسات صحية بديلة عن القائمة حاليا”، واعتبر ان “المعالجات يجب أن تكون سريعة تحافظ على الأمن الصحي بما يحمي سلامة اللبنانيين في حاضرهم وغدهم”.

وشدد التكتل على “ضرورة إنقاذ العام الدراسي”، وطالب “وزارة التربية وكل المعنيين بالشأن التربوي بإنصاف المعلمين في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وإعطائهم حقوقهم المالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام