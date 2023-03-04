الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا الأحد، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وبخاصة في المناطق الساحلية والجبلية ورياح ناشطة تشتد أحيانا فتقارب الـ50كم/س خلال النهار وتصل شمال البلاد إلى ما يقارب الـ80 كلم/س، وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار، يتحول الطقس مساء إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي إلى تكون طبقات كثيفة من الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنعدم الرؤية بشكل كلي.

– الحال العامة: طقس مستقر يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يرافقها نشاط في سرعة الرياح والتي تعود لتشتد يوم الأحد فتقارب ال 80 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية، يرافقها ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، (معدل درجات الحرارة لشهر آذار من صفر إلى 18 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم يتحول مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ورياح ناشطة تشتد أحيانا فتقارب ال50كم/س، وبخاصة في المناطق الشمالية مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والمناطق الجبلية ورطوبة مرتفعة، حيث يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة وتنعدم الرؤية بشكل كلي.

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وبخاصة في المناطق الساحلية والجبلية ورياح ناشطة تشتد أحيانا فتقارب الـ50كم/س خلال النهار وتصل شمال البلاد إلى ما يقارب الـ80 كلم/س، وتكون محملة بطبقات خفيفة من الغبار. يتحول الطقس مساء إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي إلى تكون طبقات كثيفة من الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنعدم الرؤية بشكل كلي.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة تشتد أحيانا لتصل الى ما يقارب 70كلم/س شمال البلاد. ويتوقع تساقط رذاذ خفيف ويكون موحل بسبب الرياح المحملة بالغبار. يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات في الفترة المسائية مع رؤية سيئة.

الثلاثاء: غائم اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة مما يؤدي إلى استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات وانعدام الرؤية. كما يتوقع تساقط رذاذ محلي في الفترة المسائية.

– الحرارة على الساحل من 14 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 18 درجة، في الداخل من 7 إلى 18 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية سرعتها بين 15 و30 كلم/س. تشتد أحيانا لتصل إلى ما يقارب ال50كم/س في المناطق الشمالية.

– الانقشاع: متوسط، تسوء على المرتفعات المتوسطة بسب الضباب والغبار في الأجواء.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85%. حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام