هيئة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال بقوة 4.1 قبالة سواحل منطقة فوجا التابعة لمدينة إزمير غربي تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2023 - 22:10

هيئة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال بقوة 4.1 قبالة سواحل منطقة فوجا التابعة لمدينة إزمير غربي تركيا

منذ 57 mins 27 February، 2023
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