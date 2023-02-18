رعد: لنتفاهم على انتخاب الرئيس المنفتح القادر على التحدث مع الجميع

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “عرضنا على كل اللبنانيين أن نتفاهم حول شخص الرئيس الذي يصلح لهذه المرحلة في البلد، ورفضنا أن يكون هناك أي مرشح تحد لأي أحد أو طرف، لا سيما وأن البلد لا يحتمل أن نكاسر بعضنا”.

ورأى رعد أن “اللجوء إلى التحدي والمكاسرة في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، هو إضعاف للموقف الوطني العام، وبالتالي علينا أن نتفاهم ونتحاور”، وقال “نحن نريد رئيسا منفتحا على الجميع ويستطيع التحدث مع الجميع ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين وهذا ما نعمل لأجله”، واضاف “لكن كيف يمكن لنا أن نتفق على رئيس يريده العدو ولا يريد غيره من أجل أن يستخدمه في تنفيذ تعليماته في ما بعد”، ولفت إلى أن “هناك شوطا قطعناه في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، وما زلنا ننتظر أن تتفتح العقول وأن تتقارب المصالح أكثر من أجل أن نصل إلى النتيجة المرجوة”.

من جهة ثانية، قال رعد إن “مشكلة ارتفاع سعر العملة الصعبة وانهيار سعر العملة الوطنية، هي مشكلة يجب أن نتعاطى معها على أنها ضغط من الضغوط، وليست حالة طبيعية”، واضاف “هناك كمية كبيرة من الضغوط على المقاومة منها رفع سعر العملة الصعبة وخفض قيمة العملة الوطنية، ولكن على هؤلاء أن يعلموا أنهم لا يستطيعون أن يجوعونا ولا يستطيعون أن يلووا ذراعنا من خلال هذه الضغوط، خصوصا إذا كنا نعرف ونفهم أهدافها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام