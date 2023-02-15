حمية بحث مع وفد من البنك الدولي في خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مكتبه في الوزارة اليوم، اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه ، يرافقه المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بول تومبا اوم ووفد من البنك، جرى في خلاله البحث في خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت التي يجري اعدادها حاليا من قبل البنك الدولي وذلك بعد ان تم الإنتهاء من الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والرؤيا والمهام المنوطة بها.

وشكر الوزير حميه للبنك الدولي ” العمل الجاري حالياً، لإنجاز خطة اعادة اعمار مرفأ بيروت، بالتنسيق الكامل مع وزارة الاشغال العامة والنقل وادارة مرفأ بيروت”، مشدداً على ان” تتضمن هذه الخطة خدمات جديدة تحاكي التطور الحاصل في قطاع المرافئ العالمية”.