الدفاع الروسية: تصفية 8 مجموعات تخريب أوكرانية على محور كوبيانسك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2023 - 15:52

الدفاع الروسية: تصفية 8 مجموعات تخريب أوكرانية على محور كوبيانسك

منذ 2 ساعة 15 February، 2023
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