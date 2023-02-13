الاحتلال يستمر بسياسة الهدم في القدس المحتلة

تستمر سياسة الهدم التي يتبعها بن غفير منذ توليه وزارة الامن القومي في حكومة نتنياهو ، حيث يهدد بهدم عشرات المنازل في القدس المحتلة ما يسفر عن مواجهات متكررة بين المقدسيين وجيش الاحتلال

وآخر تعديات بن غفير كانت باقتحام قوات الاحتلال جبل المكبر والشروع بهدم منزل المقدسي أدهم بشير الذي تبلغ مساحته 140 مترًا مربعًا، بحجة عدم الترخيص .

واندلعت مواجهات عنيفة بين اهالي جبل المكبر وقوات الاحتلال أسفرت بحسب الهلال الاحمر الفلسطيني عن اصابة 30 فلسطينيا بجروح .

احراق مكاتب بلدية الاحتلال في جبل المكبر

بعد عملية الهدم هاجم اهالي البلدة مكاتب بلدية الاحتلال واشعلو فيها النيران

المصدر: قناة القسطل