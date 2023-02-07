الرئيس أردوغان: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 3549 وفاة وعدد الجرحى إلى 22168 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2023 - 14:38

الرئيس أردوغان: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 3549 وفاة وعدد الجرحى إلى 22168

منذ 40 mins 7 February، 2023
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