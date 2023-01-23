وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة “كراسنوبوليه” في اتجاه دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة “كراسنوبوليه” من قبل متطوعي المفارز الهجومية بدعم ناري من طيران العمليات التكتيكية والجيش وقوات المدفعية للمنطقة العسكرية الجنوبية.

جاء ذلك ضمن تقرير وزارة الدفاع الروسية لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تابع البيان:

في اتجاه كوبيانسك، ألحقت مدفعية المنطقة العسكرية الغربية أضرارا بمناطق تمركز الأفراد من اللواءين الميكانيكيين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات دفوريتشنايا وبيريستوفويه بمنطقة خاركوف وبلدة نوفوسيلسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية حيث تم تصفية أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبة واحدة.

في اتجاه كراسنوليمان هزمت نيران المدفعية للمنطقة العسكرية المركزية والقوات المحمولة جوا وحدات ألوية الهجوم الجوي رقم 80 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غابات سيريبريانسكي، فيما بلغت خسائر العدو هناك ما يصل إلى 70 جنديا و4 مدرعات قتالية و2 من الرادارات المضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز AN/TPQ-37 وAN/TPQ-50.

في اتجاه دونيتسك نجح متطوعي المفارز الهجومية بدعم ناري من طيران العمليات التكتيكية والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية للمنطقة العسكرية الجنوبية من تحرير بلدة “كراسنوبوليه” وتصفية أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين و3 مركبات ومدفعي هاوتزر من طراز Msta-B وD-30، إضافة إلى رادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع من طراز AN/TPQ-50.

في اتجاه زابوروجيه، ونتيجة للاشتباك الناري المعقد قامت قوات المنطقة العسكرية الشرقية بتصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مركبات، إضافة إلى راجمة صواريخ “غراد”.

في اتجاه دنيبر، ألحقت الأسلحة الأرضية عالية الدقة أضرارا بنقطة تمركز الأفراد المؤقتة لوحدة لواء المدفعية الصاروخية رقم 107 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة مارغانيتس بمنطقة دنيبروبيتروفسك، ونتيجة لقصف موقع إطلاق النار المفتوح، تم تدمير راجمة صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع، مع الطاقم ومركبتين.

كما قصفت قوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية 63 وحدة تمركز أفراد ومعدات عسكرية ووحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار في 97 مقاطعة.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 طائرات مسيرة واعتراض 14 صاروخا من راجمات الصواريخ الأمريكية “هيمارس” في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

376 طائرة

203 مروحية

2934 طائرة بدون طيار

401 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

7607 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

987 راجمة صواريخ متعددة

3893 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

8153 مركبات عسكرية خاصة.

المصدر: وكالات