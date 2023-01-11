نمو جديد في الزيادة السكانية في مصر

سجلت الزيادة السكانية في مصر نمواً جديداً في نهاية العام 2022 حيث سجل إجمالي سكان مصر بالداخل نحو 104.4 مليون نسمة ووفقا لبيانات الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد زاد المصريون العام 2022 1.6 مليون نسمة، وتسجل مصر ولادة مولود كل 14 ثانية أي 5982 مولود يومياً . ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر الى 165 مليون نسمة في العام 2050 وتتمركز الزيادة الاعلى في القاهرة حيث تضم اكثر من 10.2 مليون نسمة وتأتي مصر في المرتبة الأولي عربيا من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقيا، والرابعة عشرة عالميا.نمو

المصدر: موقع المنار