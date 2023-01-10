مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 10-1-2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2023 - 21:34
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حزب الله يدين بشدة العمل القبيح لمجلة "شارلي إبدو" الفرنسية عبر الاساءة الى سماحة الامام السيد علي الخامنئي
حزب الله: نستنكر اشد الاستنكار ما اقدمت عليه المجلة الفرنسية وندعو كل احرار العالم والشرفاء الى رفضه واستنكاره
حزب الله: ندعو الحكومة الفرنسية لاتخاذ الاجراءات الحاسمة لمعاقبة القائمين على هذا العمل بسبب اعتدائهم على مقدسات الامة
حزب الله: على فرنسا الفصل بين نزاعها السياسي مع ايران والسماح لمجلات وقحة كـ"شارلي إبدو" بالنيل من كرامات المسلمين
هيئة علماء بيروت: ندين التطاول على رمز كبير ومرجع ديني رفيع مثل الإمام الخامنئي تحت مسمى حرية التعبير والرأي
جبهة العمل الإسلامي: الدولة الفرنسية مسؤولة عن الرسوم الكاريكاتيرية التي تنشرها صحيفة "شارلي إبدو" للنيل من رموز الإسلام
رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس المقبل الساعة 11 قبل الظهر
لجنة المال والموازنة في مجلس النواب تعقد جلسة لها لدرس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض يعلن رفع الدعم عن أنواع حليب الأطفال كافة
المدير العام لوزارة التربية: توقف التدريس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين لغاية حل مسألة التعليم ما قبل الظهر
مخابرات الجيش توقف مودعا اقتحم أحد المصارف في مدينة صيدا بقوة السلاح وأطلق النار عند مدخل المصرف
الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف ينفي ما يتم تداوله عن اقفال المصارف لثلاثة أيام بعد سلسلة عمليات اقتحام لبنوك
وفد من حزب الله برئاسة السيد إبراهيم أمين السيد زار بطريرك الأرمن الكاثوليكوس أرام الأول للتهنئة بالأعياد
السيد إبراهيم أمين السيد: أكدنا ضرورة الإسراع بالاستحقاقات ومنها انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت والحوار بين اللبنانيين
تجمع العلماء المسلمين يقيم حفلا تأبينيا في الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
محكمة العدو المركزية أجلت النظر في الاستئناف على الحكم بحق أسرى نفق الحرية الى 14 شباط المقبل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 16 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة
رئيس حكومة العدو السابق يائير لابيد: تصرفات بن غفير وآخرها اقتحام المسجد الأقصى قد تدفع لاندلاع انتفاضة ثالثة
وزير الحرب الصهيوني السابق بيني غانتس يحذر نتنياهو من أن الخطوات التي تتخذها حكومته ستؤدي إلى نشوب حرب أهلية
وزارة الأمن الإيرانية: تفكيك 6 خلايا تجسس تعمل لمصلحة جهاز الموساد الصهيوني كانت تخطط لاغتيالات وعمليات تخريبية في إيران
وزير الدفاع الروسي: نواصل تطوير الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيته القتالية في العام 2023 لضمان سيادة ووحدة أراضينا
وزير الدفاع الروسي: يجب وضع خطط التدريب وتوريد المعدات للقوات المسلحة بناءً على الخبرات المكتسبة في سوريا وأوكرانيا
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لسفينة حربية مزودة بأسلحة كروز تفوق سرعة الصوت تجري تدريبات في البحر النرويجي
مجلس الأمن الروسي: الوجود الأميركي في أفغانستان لم يكن حربا ضد الإرهاب بل لإنشاء مخططات فساد بملايين الدولارات
الاتحاد الأوروبي وحلف النيتو يوقعان إعلانا للتعاون والتنسيق يتضمن التزاما بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا
الخارجية الصينية: نعارض بشدة القيود التمييزية التي تفرضها دول تجاه المسافرين الصينيين وسنتخذ إجراءات مضادة
سيناتور برازيلي: على المحكمة الفدرالية العليا استدعاء الرئيس السابق جايير بولسونارو للتحقيق معه بشأن الاحتجاجات الأخيرة
الشرطة البرازيلية توقف نحو 1500 شخص من المشاركين في الاحتجاجات وتخلي المنشآت الحكومية من المتظاهرين
البيت الأبيض: العثور على وثائق سرية بمركز تابع لبايدن خلال عمله نائبا لأوباما وتسليمها لإدارة السجلات الوطنية
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي: وجود وثائق سرية بمركز تابع لبايدن أمر مقلق جدا
رئيسة تايوان تدعو ألمانيا للمساعدة في الحفاظ على النظام الإقليمي خلال اجتماع مع مشرعين ألمان بتايوان
رويترز: فشل أول محاولة أوروبية لإطلاق قمر صناعي من غرب القارة نتيجة خلل حال دون وصول الصاروخ إلى مداره
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 10-1-2023
منذ 1 ساعة
10 January، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 10-1-2023.
المصدر:
قناة المنار
مقدمة نشرة اخبار المنار
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