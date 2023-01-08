وزارة الدفاع الروسية: عودة 50 عسكريا روسيا إلى موسكو كانوا أسرى لدى القوات الأوكرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2023 - 15:40

وزارة الدفاع الروسية: عودة 50 عسكريا روسيا إلى موسكو كانوا أسرى لدى القوات الأوكرانية

منذ 14 mins 8 January، 2023
أخبار موقع المنار

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