وزارة الدفاع الروسية: نفذنا ضربة انتقامية رداً على هجوم ماكييفكا أدت لمقتل 600 عسكري أوكراني في كراماتورسك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 8 2023 - 15:40

وزارة الدفاع الروسية: نفذنا ضربة انتقامية رداً على هجوم ماكييفكا أدت لمقتل 600 عسكري أوكراني في كراماتورسك

منذ 27 mins 8 January، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة