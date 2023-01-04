القانوع يدين اعتداء متطرّفين صهاينة على مقبرة البروتستانتية في القدس

أدان المتحدث باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي اعتداء متطرّفين صهاينة على مقبرة (البروتستانتية) في القدس وحمّل حكومة الاحتلال الفاشية تداعيات هذه الجريمة.

وقال إن قيام مجموعة من الصهاينة المتطرّفين اقتحام مقبرة (البروتستانتية) في مدينة القدس المحتلة، وتحطيم شواهد القبور والدوس عليها، سلوك إجرامي عنصري يخالف كل الشرائع السماوية والأعراف الدولية.

وأكد أنَّ جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة في الاعتداء وتدنيس القبور الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة تكشف حقيقة هذا الكيان الغاصب وطبيعة المتطرّفين الصهاينة العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ما يضع كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم لإدانتها ووقفها وإنهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم لأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

المصدر: اذاعة الاقصى