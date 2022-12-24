قوات الأمن التابعة لطالبان تقمع بشدة مسيرة نظمتها نساء أفغانيات في ولاية هرات غربي أفغانستان تحت شعار “التعليم حقنا” تنديداً بقرار منع النساء والفتيات من التعلم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2022 - 17:20

قوات الأمن التابعة لطالبان تقمع بشدة مسيرة نظمتها نساء أفغانيات في ولاية هرات غربي أفغانستان تحت شعار “التعليم حقنا” تنديداً بقرار منع النساء والفتيات من التعلم

منذ 2 ساعة 24 December، 2022
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