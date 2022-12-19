تركيا تحذر اليونان من احتمال إعلان أحادي الجانب لمنطقتها الاقتصادية الخالصة

حذرت تركيا اليونان من أنها قد تباشر في إعلان أحادي الجانب لحدود منطقتها الاقتصادية الخالصة في بحر إيجة وشرق المتوسط ​​إذا لم تنسحب القوات اليونانية من الجزر بشرق بحر إيجة.

وقال موقع pronews.gr، مساء أمس الأحد، إن “تركيا حذرت اليونان لأول مرة بشكل غير مباشر ولكن واضح من أنها ستمضي في التحديد الأحادي الجانب لحدود المناطق الاقتصادية الخالصة في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط، إذا لم يتم قبول مطالبها في “استعادة الشرعية فيما يتعلق باتفاقية لوزان (1923) ومعاهدات باريس (1947)، وإذا لم يتم سحب القوات اليونانية من جزر شرق بحر إيجه وجزر دوديكانيسيا”.

ووفقا للموقع صدرت هذه التحذيرات عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، خلال اللقاء مع آنا ماريا بورا مديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحضور ينس بلوتنر، مستشار شؤون السياسية الخارجية لدى الحكومة الألمانية. وتم عقد اللقاء في 16 كانون الأول/ديسمبر في بروكسل، ولم تعلم به وسائل الإعلام إلا في 18 كانون الأول/ديسمبر، حيث لم تعلن عنه اليونان ولا تركيا رسميا.

ويشير الموقع إلى أن تركيا قد تعلن من جانب واحد عن منطقتها الاقتصادية الخالصة، بعد ظهور سابقة مماثلة: قامت مصر من جانب واحد بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة مع ليبيا إلى الغرب من خط الترسيم مع اليونان، في انتهاك لمبدأ “الاتفاق بين الطرفين” الذي يطبق عن إنشاء مثل هذه الحدود البحرية.

المصدر: وكالات