مصادر محلية فلسطينية: إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب معسكر عوفر جنوب غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2022 - 20:24

مصادر محلية فلسطينية: إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب معسكر عوفر جنوب غرب رام الله

منذ 1 ساعة 16 December، 2022
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