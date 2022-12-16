مصادر محلية فلسطينية: إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب معسكر عوفر جنوب غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2022 - 20:24
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مصادر المنار تنفي الأخبار التي تشاع حول وفاة الشيخ ابراهيم الزكزاكي وتؤكد انه بخير
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية يُطلق مناورة تجريبية لباصات النقل المشترك
الوزير حمية: تسيير الباصات بشكلٍ رسمي سيكون في بيروت الكبرى اعتباراً من الاثنين المقبل وبتعرفة عشرين ألف ليرة للراكب
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك: أما آن الوقت للخروج من دوامة القيل والقال في ملف الانتخابات الرئاسية
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: ما يهم في هذه المرحلة هو الاسراع في انتخاب رئيس توافقي للجمهورية
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: نحذر من استمرار الفراغ الرئاسي ونطالب بانتخاب رئيس جامع
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان: من يرفض الحوار ويصر على القطيعة غارق بالالتزامات الدولية التي تحرق البلد وشعبه
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش قدما التعازي لقيادة اليونيفل بالجندي الايرلندي الذي قتل في حادث العاقبية
وفد من لجنة الشؤون الخارجية النيابية مثل المجلس ورئيسه نبيه بري في تقديم العزاء بالجندي الايرلندي
مصادر أمنية أردنية: مقتل ضابط شرطة كبير في اشتباكات مع متظاهرين في مدينة معان جنوب الأردن
مصادر أمنية أردنية: التظاهرات الاحتجاجية على زيادة أسعار المحروقات في مدينة الكرك والحسينية ومدن أخرى شهدت اطلاق نار
السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها من السفر إلى محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة
وسائل إعلام فلسطينية: إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب معسكر "عوفر" جنوب غرب رام الله
مصادر محلية فلسطينية: استهداف حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة والبرج العسكري شمال الخليل بعبوتين محليتي الصنع
مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب رشق مركبات المستوطنين بالحجارة قرب مخيم العروب شمال الخليل
قوات الاحتلال تعتقل الطفل علي نادر أبو عويس من بلدة العيساوية بالقدس
الهلال الأحمر الفلسطيني: 48 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في قرى بيت دجن ومادما وأوصرين بنابلس
المتحدث الرسمي باسم حركة انصار الله محمد عبد السلام يبارك لحركة حماس في ذكرى انطلاقتها: الحركة حملت هم شعبها وامتها
وسائل إعلام يمنية: 58 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها تحليق طائرة تجسسية وقصف مدفعي وإطلاق نار
البيت الأبيض: الولايات المتحدة الأميركية ترغب في استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي لكنها لا ترى إمكانية لفعل ذلك حاليا
الكرملين: موسكو تبحث الحزمة الأوروبية التاسعة من العقوبات قبل أن تعد الرد المناسب
سلطات زابوروجيا الأوكرانية: 12 صاروخا حصيلة القصف الروسي على المقاطعة
نائب وزير الخارجية الروسي: لا نتفق مع تركيا على كل المسائل المتعلقة بالعملية العسكرية التركية شمالي سوريا
وثيقة السياسة الدفاعية الجديدة في اليابان: الصين تعتبر تحديا استراتيجيا غير مسبوق
الخارجية الصينية: السياسة الدفاعية الجديدة لليابان تخرج عن الاتفاق بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية
السلطات الفرنسية: مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال وإصابة 14 نتيجة حريق في مبنى قرب مدينة ليون وسط البلاد
ماليزيا: مقتل 12 شخصاً على الاقل وفقدان 20 آخرين في انهيار أرضي في مخيم قريب من العاصمة كوالالمبور
مصادر محلية فلسطينية: إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب معسكر عوفر جنوب غرب رام الله
منذ 1 ساعة
16 December، 2022
الاحتلال الاسرائيلي
رام الله
فلسطين
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