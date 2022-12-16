الوزير حمية أطلق المناورة التجريبية لباصات النقل المشترك

أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان علي حمية الجمعة المناورة التجريبية لباصات النقل المشترك من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك. وأعلن “وضع باصات النقل المشترك بعد اسبوع من تسجيلها على خطوط السير المرسومة لها بدءا من الاثنين المقبل”.

واوضح حمية ان “عدد موظفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك 2808، ويتواجد في المصلحة فقط 28 سائقاً، ولأجل ذلك اتخذنا قراراً بتسيير الباصات ضمن بيروت الكبرى وجبل لبنان”، مشيراً الى ان “التعرفة ستكون 20 ألف ليرة”.

وقال حمية “سنسير في خطين متوازيين، اولهما عبر السائقين الحاليين الذين لا تتعدى رواتبهم المليونين و400 الف ليرة شهريا”، وتابع الخط الثاني، فهو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإعداد دفتر شروط لتلزيم تشغيل الباصات وصيانتها وقيادتها من قبل القطاع الخاص، نظراً لإيماننا بأن نهضة لبنان تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يكون الاول هو المراقب والثاني هو المشغل”.

واكد حمية أن “وزارة الاشغال قامت بواجباتها وتحملت مسؤولياتها لناحية تأمين الصيانة لها من خلال هبة، اما في العام المقبل، فإن هذه الباصات بحاجة الى اعتمادات مالية تغطي نفقاتها من مازوت وزيوت وغيرها، اضافة الى تأمين التغطية الصحية للموظفين حفاظاً على الاستمرارية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام