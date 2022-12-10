الشيخ زيد ضاهر استقبل المقدح.. لتحصين الساحة الداخلية الفلسطينية

استقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في صيدا السبت عضو قيادة الساحة اللبنانية في حركة “فتح” اللواء منير المقدح، في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

ووجه المقدح “الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها قيادة الحزب، من أجل الحفاظ على استقرار وأمن المخيمات وعلى الخدمات والتقديمات الاجتماعية والصحية لخدمة أبناء المخيمات والشعب الفلسطيني”.

وشدد المقدح على “القرار الفلسطيني بعدم التدخل في أي خلاف سياسي داخلي لبناني، ووقوف الفصائل الفلسطينية الى جانب المقاومة في لبنان ضد أي اعتداء إسرائيلي”، وحيا “الأهالي في غزة والضفة الغربية لمقاومتهم الباسلة بكتائبها وعرينها، التي تقاتل العدو بكل أشكال القتال كخيل وحيد لتحرير الأرض والإنسان”.

وقد أكد المجتمعون على “ضرورة بذل كل الجهود من أجل تحصين الساحة الداخلية الفلسطينية من أي عبث أمني، خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة”، وعبروا عن “ارتياحهما للجو الامني الهادئ والمستقر في مخيمات منطقة صيدا وتحديدا مخيم عين الحلوة، ودعوا “للتنسيق بشكل مستمر بين الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام