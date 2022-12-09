عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الجمعة 9-12-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 9-12-2022.

عناوين الصحف:

الأخبار

جنين بمواجهة التغوّل: تحدّي بقاء المقاومة

حزب الله ــ التيار: الخلاف مضبوط

الديار

لا ولادة في الجلسة التاسعة وبري يخرج «ارنب» الحوار حفاظا على «ماء وجه» الكتل النيابية

هيل يقر بعدم وجود لبنان على «الطاولة» وغريو تقر بعجز باريس في احداث خرق خارجي

البناء

السعودية والصين: شراكة استراتيجية و20 تفاهماً بـ 120 مليار دولار… واليوم خليجي عربي

حزب الله: لم نلتزم بعدم عقد جلسة… والتيار: الصداقة عند حدود الدور والشراكة

برّي يستقبل هيل وغريو… ويفتح الباب لتحويل جلسة الخميس لحوار رئاسيّ

اللواء

بري يرمي كرة الانتخاب إلى الحوار أو السنة الجديدة..

الأسرار

النهار

يقول مصدر مصرفي ان امتناع مصارف صغيرة عن سداد الـ 400 دولار شهريا وخفض المبلغ الى 200 مرده الى عدم امتلاكها السيولة الكافية.

يُنقل أن رؤساء بلديات جبلية يدقون ناقوس الخطر في حال لم تؤمَّن المحروقات لآليات جرف الثلوج وإلا فالكارثة آتية.

الجمهورية

قال مسؤول كبير إنّ البعض يهرب من التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بذريعة أنه يُدفعه ثمناَ من رصيده السياسي والشعبي متماسياً أن كلفة التوافق مهما كانت عالية لن تُقاس أمام الثمن الكارثي الذي سيدفعه البلد مع استمرار الجو القائم.

عُلم أنّ خلافا” حاداً مستحكماَ بين وزير ورئيس إحدى الدوائر التابعة لوزارته قد يصل الى درجة الإحتكام الى القضاء.

فوجىء بعض الوزراء الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء بالإستقبال الذي حَظوا به في السرايا على قاعدة انه “ليس هناك ما يُفسد في الود قضية”.

اللواء

مرشح رئاسي بارز، يجري تداول اسمه في المحافل العربية والدولية، يطلب ضمانات كبرى، من أجل إحراز تقدم في اعادة البلد إلى سكَّة التعافي…

تراجعت نسبة الشفافية في تعامل المصارف مع عملائها إلى درجة خطيرة. وتحولت إلى نوع من التعمية، سواء حول التحويلات أو أي مصدر من مصادر الدخل أياً كان متواضعاً!

البناء

قال مصدر دبلوماسي إيرانيّ إن طهران والمدن الكبرى لم تشهد تظاهرات معارضة منذ أكثر من شهر وإن التظاهر المطلبي ظاهرة طبيعية في الحياة السياسية الإيرانية غير أحداث التخريب التي تمّت السيطرة عليها والصور المخالفة التي تنشر تعود لأحداث سابقة.

يقول مصدر سياسي بارز إن هناك مرشحين جدّيين فقط لرئاسة الجمهورية هما الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون وإن التيار الوطني الحر يعلم أنه إذا قرّر الذهاب لخيار بعيد عن حزب الله ولو من خلال اسم ثالث سوف يرجّح كفة قائد الجيش ويكون هو المرشح الفعليّ غير المباشر.

المصدر: صحف