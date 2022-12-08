شهيد وإصابتان خطرتان برصاص جيش الاحتلال غرب رام الله

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم الخميس، باستشهاد شاب وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة برصاص جيش الاحتلال غرب رام الله الاحتلال قرب مستوطنة “عوفاريم” قرب عابود غرب رام الله.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الشهيد قرب عابود مساء اليوم هو الشاب ضياء محمد شفيق الريماوي فيما لا تزال جراح الشاب الثاني الذي أطلق الاحتلال النار عليه خطيرة، وحوّل لأحد مستشفيات الداخل.

وقالت المصادر العبرية في وقت سابق “أن جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة مصابين قرب قرية عابود وسيارات إسعاف “إسرائيلية” تنقلهم باتجاه حاجز “رنتيس”.

وبدورها، قالت قناة ريشت كان “إنه استشهد شاب ووقعت إصابتين حرجتين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله”.

المصدر: فلسطين اليوم