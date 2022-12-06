الرئيس بري استقبل السفيرين السوري والجزائري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2022 - 18:32

الرئيس بري استقبل السفيرين السوري والجزائري

منذ 2 ساعة 6 December، 2022
الرئيس بري والسفير الجزائري
لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير الجزائري عبد الكريم ركايبي في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.

كما استقبل الرئيس بري الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء “تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وبحثت معه في آخر المستجدات ومجريات الأوضاع الداخلية والإقليمية، وتداولنا في أبعاد تقلص فرص إنتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

كما استقبل الرئيس بري السفير السوري علي عبد الكريم علي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبيلوماسية في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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