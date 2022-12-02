الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2022 - 14:26

الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في دونيتسك

منذ 1 ساعة 2 December، 2022
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