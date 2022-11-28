سلاح الجو الروسي يحيد أكثر من 100 عسكري أوكراني بضربة دقيقة ويدمر مدرعات على سكة حديد

ذكرت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن الطيران الروسي في منطقة دنيبروبيتروفسك قام بتصفية أكثر من 100 جندي أوكراني بضربة من أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي للتقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، حيث تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، الذي تابع بأن ضربات الأسلحة الروسية عالية الدقة تمكنت من ضرب نقطة تمركز الأفراد ولمعدات العسكرية للواء الدبابات رقم 17 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة محطة مويسييفكا بمنطقة دنيبروبيتروفسك، حيث تم تدمير 8 مدرعات وخمس مركبات أثناء تحميلها للنقل بواسطة السكك الحديدية.

وقد أحبطت القوات الروسية محاولة لمهاجمة المواقع الروسية في اتجاه كوبيانسك، وبالتحديد في اتجاه قرية كوزيموفكا بجمهورية لوغانسك. تم صد الهجوم، ونتيجة لأضرار النيران أعيدت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية إلى مواقعها الأصلية في منطقة قرية بيريستوفوي بمنطقة خاركوف، وتمت تصفية أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا ودبابة ومدرعتين وشاحنة صغيرة.

كذلك ألحقت نيران المدفعية الروسية الهزيمة بمجموعتين تكتيكيتين حاولتا الهجوم في اتجاه كراسنوليمان بمنطقة قرية تشيرنوفايا ديبروفا، وقامت بتصفية أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا، ومدرعتين و3 شاحنات صغيرة.

وفي اتجاه أرتيوموفسك، حاول العدو، بمساعدة 4 مجموعات تكتيكية سرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، شن هجوم مضاد في اتجاه قرى بيلوغوروفكا وباخموتسكويه وياكوفليفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية من أجل وقف تقدم القوات الروسية. ومن خلال إلحاق أضرار بنيران مختلطة، تم إيقاف الهجوم، وتصفية ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا ودبابة و3 مدرعات وشاحنتين صغيرتين وسيارة.

كذلك تم صد هجومين مضادين للقوات المسلحة الأوكرانية من خلال الضربات المدفعية وأنشطة المجموعات الهجومية الروسية، حيث أسفر ذلك عن مقتل أكثر من 50 جنديا ومدرعتين قتاليتين وعربة قتال مشاة”.

كما هزم الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش والقوات الصاروخية والمدفعية 8 مواقع قيادة للعدو، إضافة إلى 57 نقطة تمركز أفراد ومعدات عسكرية في 124 مقاطعة، فيما تم تدمير مستودعي ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كذلك فقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 7 طائرات مسيرة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وفي منطقة خيرسون، وتم اعتراض صاروخين مضادين للرادار من نوع “هارم” في منطقة خيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

333 طائرة

177 مروحية

2572 طائرة بدون طيار

390 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

6866 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

904 راجمة صواريخ متعددة

3624 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

7395 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: روسيا اليوم