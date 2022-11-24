إذاعة جيش الاحتلال تُعلن أنَّ عملية الدهس التي وقعت صباح اليوم في بئر السبع هي عملية فدائية (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2022 - 21:08

إذاعة جيش الاحتلال تُعلن أنَّ عملية الدهس التي وقعت صباح اليوم في بئر السبع هي عملية فدائية (فلسطين اليوم)

منذ 23 mins 24 November، 2022
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