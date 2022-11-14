شركة نورد ستريم: بدأنا بفحص نقاط تضرر خط أنابيب الغاز في المياه الإقليمية الدنماركية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 14 2022 - 21:58

شركة نورد ستريم: بدأنا بفحص نقاط تضرر خط أنابيب الغاز في المياه الإقليمية الدنماركية

منذ 2 ساعة 14 November، 2022
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