الشيخ دعموش: الامريكي لا يزال يمعن في ايذاء اللبنانيين ومحاصرتهم ومنع المساعدات

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن مقاومتنا ببركة دماء الشهداء قوية وصلبة وعزيزة ومقتدرة ، وهي بفعل ذلك باتت ترعب العدو وتجعله يقلق على وجوده ومستقبله ومصيره.

وقال:اليوم بفضل هذه المقاومة وصلابة الموقف اللبناني استطاع لبنان انتزاع حقوقه النفطية والغازية من دون الدخول في حرب، وهو قادر على استخراج هذه الثروة وفرض تطبيق بنود التفاهم بضمانة المقاومة وصلابة الموقف اللبناني، ومعارضة نتنياهو وتهديداته بفسخ التفاهم لا قيمة لها، لان معارضته للاتفاق كانت ورقة انتخابة استخدمها من اجل كسب تأييد الرأي العام الاسرائيلي له، ولذلك من المستبعد ان يلجأ نتنياهو وهو في السلطة الى اتخاذ اي موقف عملي ضد هذا التفاهم التي دفعت اليه المؤسستان العسكرية والامنية خوفا من المواجهة مع المقاومة، ونتنياهو يعرف تماما بان المقاومة على اتم الجهوزية لتغعيل معادلتها التي ارستها مع هذا العدو اذا منع مجددا من لبنان من استخراج غازه ونفطه.

وشدد على ان التفاهم حول الترسيم اجبر عليه الامريكي بفعل معادلة القوة وخوفا من الحرب، ولكن هذا لا يعني ان الامريكي رفع الضغط كليا عن لبنان بل على العكس من ذلك فان الامريكي لا يزال يمعن في ايذاء اللبنانيين ومحاصرتهم ومنع المساعدات عنهم واخر مظاهر التضييق والضغط الذي يمارسه الامريكي على لبنان هو منع لبنان من قبول هبة الفيول الايراني بعدما منع من استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن

واعتبر الشيخ دعموش تصريحات مساعدة وزير الخارجية الامريكي مرفوضه ومدانة وهي تدخل وقح في الشؤون اللبنانية ، وهي تعني بشكل واضح ان اميركا تريد تخريب البلد وتدميره واعادة صياغته بالطريقة التي تناسبهم ليتحكموا بسياساته وخياراته ومستقبله.

وختم بالقول: ولكن لنكن مطمئنين لقد حاولوا وعلى امتداد المراحل السابقة اخضاع لبنان لوصايتهم وفرض سياساتهم عليه وفشلوا، وكل التجارب الماضية تقول بانهم سيفشلون مجددا، طالما اننا نملك الوعي والقوة والصبر والثبات والتماسك الداخلي وشجاعة الموقف والاستعداد للمواجهة وللتضحية على طريق الشهداء الابرار.