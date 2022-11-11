البنتاغون: سيتوجب تدريب القوات الأوكرانية على استخدام أنظمة الدفاع الجوي “أفنجر” التي ستقدمها واشنطن لكييف – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2022 - 00:18

البنتاغون: سيتوجب تدريب القوات الأوكرانية على استخدام أنظمة الدفاع الجوي “أفنجر” التي ستقدمها واشنطن لكييف

منذ 2 ساعة 10 November، 2022
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