باخرة الفيول أويل تنهي تفريغ حمولتها في الزهراني وتنتقل الى دير عمار.. والتغدية الى 4 ساعات يومياً

أنهت الباخرة المحملة بالفيول أويل إفراغ حمولتها في خزانات معمل الزهراني، فجر اليوم الاثنين، لتنتقل بعدها الى دير عمارلافراغ باقي الحمولة لتبدأ عملية تزويد مناطق طرابلس وعكار بالتيار الكهربائي بمعدل اربع ساعات تغذية في اليوم.

وفي السياق، أفادت مصادر في معمل الزهراني لموقع المنار ان عودة التيار الكهربائي لمناطق بيروت والجنوب ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم الاثنين، حيث سيتم الربط بين معملي الزهراني والجمهور على أن تتغذى مناطق البقاع بعلبك وسائر المناطق بالتيار.

واكدت المصادر انه “سيتم الربط بين الزهراني ودير عمار بعد الظهر بسبب توقف احدى محطات دير عمار عن العمل جراء اعطال وإجراء أعمال الصيانة، حيث ستستفيد مناطق الشمال من التيار من معمل الزهراني أيضاً الذي سيربط مع احدى المجموعات الحرارية في دير عمار”. ولفتت الى ان “ساعات التغذية اليومية هي اربع ساعات مناصفة بين جميع المناطق”.

المصدر: موقع المنار