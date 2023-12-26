مجدداً برزت أزمة الكهرباء والإنقطاع المتواصل عن معظم المناطق اللبنانية، وكأن المواطن ينقصه المزيد من الأزمات لاسيما في الطقس البارد والازمات المعيشية التي تنهك كاهله.

هذه المرة انقطاع بشكل مستمر تخطى الاسبوع في عدد من المناطق اللبنانية، موقع المنار سأل المواطنين عن واقع الكهرباء وانقطاعها المستمر، وهذه كانت أجوبتهم.

مصدر مطلع أكد لموقع المنار أن الانقطاع يعود إلى تأخر شحنة الفيول أويل لشركة كهرباء لبنان المشغل للمعامل ما انعكس توقفا لمعمل دير عمار، والابقاء على تشغيل معمل الزهراني، مشيرا الى أن الشحنة كان من المفترض أن تصل ما بين السادس والعاشر من الشهر الجاري.

ما كشفه المصدر لموقعنا أكدته شركة الكهرباء في بيان لها أنها عمدت إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع، مع اعطاء الأولوية للمحافظة على التغذية بالتيار الكهربائي على مدار الساعة للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، الجامعة اللبنانية، السجون، والمرافق الأساسية الأخرى..)، وتجنب العتمة الشاملة.

وفي السياق، كتب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس” إن “الجدول المرفق يبين الفترات التي تمت فيها تغذية المطار بالتيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، أما باقي الفترات فهي من خلال المولدات الخاصة بالمطار”.

وأضاف، “هل يُعقل أن يتم ذلك خلال فترة الأعياد المجيدة؟ المفروض من مؤسسة كهرباء لبنان تغذية هذا المرفق بالتيار الكهربائي 24/24 ساعة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بأن تكون له أولوية”.

الى ذلك، تتوقع شركة كهرباء لبنان أنه وفي حال عدم وصول شحنة الفيول فسيتم التوقف عن انتاج الطاقة بالكامل في ظل هذه الظروف القسرية بعد تاريخ 3-1-2024

إذاً عام جديد سيطل على اللبنانيين تحت الظلام في ظل اعتماد سياسة الترقيع للأزمات واستمرار المكابرة السياسية، من بعض المسؤولين الذين لا يريدون حلاً لعودة مؤسسات الدولة والعمل لانهاء معاناة المواطنين.

المصدر: موقع المنار