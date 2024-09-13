“رسيل”… معلم بحري بتوقيع السيد محسن، هنا كل الحكاية

في مشروعٍ هو الأول من نوعه وتخليداً لشهداء القوة البحرية في المقاومة الاسلامية، كان “رسيل”.. فما هو؟ وما حكايته؟.

“رسيل” هو المشروع الأول ولن يكون الأخير، بل هو بداية لسلسلةٍ من نوعه. ويحمل الزورق “رسيل” إسم الشهيد رسيل رحال الذي استشهد مع خمسة من إخوانه المقاومين في عملية بحرية ضد العدو الصهيوني على شاطئ بلدة عدلون جنوبي لبنان.

تفاصيل العملية 11-12-1987

وفي التفاصيل وبحسب ضابط في القوة البحرية بالمقاومة الاسلامية الذي قال لموقع المنار، ان العملية كانت مقررة لاستهداف زورق حربي صهيوني “super divora” وأسر جنود صهاينة، وقد تمكن المقاومون من استهداف برج الزورق وقتل ضابط صهيوني وجرح عدد من الجنود، لكن غزارة النيران والاسناد الصهيوني، تمكنا من استهداف القاربين المهاجمين واستشهاد الأخوة وهم: رسيل، عبدالله، بغدادي، ابو مصطفى، هاشم، كزما.

السيد محسن يطلق المشروع

بعد أن قامت مجموعة من الغطاسين (كوكون) بعرض فكرة إنشاء معلم بحري خاص بالمقاومة، تم عرضها على نقابة صيادي الاسماك في ميناء الهادي في الأوزاعي، والتي بدورها عرضت الفكرة على المقاومة.

وصل الخبر إلى السيد فؤاد شكر “السيد محسن” فرحب بالمشروع وقام بشراء الزورق واختاره بنفسه، لانه سريع وانقضاضي ويجسد الزورق المستخدم بالعملية في ذلك الوقت، وقدمه هدية لهذا المشروع.

ولم يكتفِ السيد محسن بهذا، بل تعهد أنه في كل عام سيقدم زورقاً جديداً ليضاف الى المعلم البحري، ويتم تسميته على إسم شهيد من شهداء القوة البحرية.

الزورق الذي اختاره السيد محسن للمعلم وقدمه هدية

ما هو المشروع؟

النشاط المقرر يوم غد السبت 14 أيلول، في ميناء الهادي (ع) في الاوزاعي، هو وضع القارب الذي انتخبه السيد محسن في الماء والذي يحمل اسم “رسيل”، والذي حُفر عليه تاريخ العملية والاستشهاد وتاريخ الاغراق في المكان المخصص لهواة الغطس، وذلك لمشاهدته في عمق الماء ليكون تخليداً لروح الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن لبنان. وسيتم الحديث عن الزورق والعملية والشهيد رسيل والشهداء، في مشهدية تحكي بطولات القوة البحرية في المقاومة الإسلامية.

المكان المخصص لوضع الزورق “رسيل” في حفل إطلاق المشروع بميناء الامام الهادي في الاوزاعي

أما إغراق الزورق فسيكون مقابل صخرة الروشة في العاصمة بيروت عند نقطة رأس بيروت، بمكان معلوم عند البحريين والغطاسين يعرف بجبل “الحرف”، والذي سيتم تغيير اسمه بحسب نقابة الصيادين ليصبح “جبل محسن”، كعربون شكر للقائد الجهادي الكبير، وتخليداً لاسمه وجهاده.

هذا الجبل هو جبل تحت الماء بنفس التضاريس الطبيعية الخارجية ويحيط به مجموعة من النقاط التي يعرف كل الغطاسين تسميتها مثال (نقطة مارشربل، نقطة السيدة مريم، نقطة العسكري، نقطة ماسادونيا…) وسيضاف إليها نقطة “رسيل”، وسيتبعها عدد من الزوارق والنقاط التي سيتم تسميتها على أسمائهم لتبقى خالدة مع الإجيال.

السيد محسن… وللبحر قصة

وكان السيد محسن عاشقاً للبحر والغطس، وحصل موقع المنار على صورة القارب الخاص به، وصورة خاصة للشهيد القائد أثناء الغطس. وكان السيد محسن يغطس لمدة ساعة كاملة تحت الماء وكان يعطي هذه الهواية وقتاً رغم كل اهتماماته وانشغالاته.

الزورق الخاص بالسيد محسن

فكان السيد محسن يفكر في البر والجو والبحر. وينقل أحد الملازمين له أنه رغم كل انشغالاته كان يفكر في الاخوان ومشاكلهم الحياتية والنفسية، فكان يحمل همّهم فوق همّه ولا يحمل همّه أحد.

كما حصل موقع المنار على صور خاصة للسيد محسن تنشر للمرة الأولى.

وفيما يلي بيان الدعوة الى حفل إفتتاح المعلم البحري “رسيل”

المصدر: موقع المنار