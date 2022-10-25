بانوراما | قادة في فصائل المقاومة للمنار: العدو أعجز عن احتواء المقاومة في الضفة

أكد مسؤول ساحة لبنان في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين علي أبو شاهين، مساء الثلاثاء، أن هناك كتائب مسلحة تواجه العدو الإسرائيلي بكل بسالة، بعد أن نمت الانتفاضة الفلسطينية شيئاً فشيئاً.

وفي حديث ضمن برنامج “بانوراما اليوم” على قناة المنار، كشف أن كتائب المقاومة حصلت على السلاح بإرداتها الحية، والآن تطورت وفي المدى المنظور ستتطور إلى انتفاضة شعبية شاملة، والعدو الإسرائيلي يساهم بها من غبائه، وجزم بأن العدو أعجز عن احتواء هذه الظاهرة، فهو بات لا يملك خيارات وبات متورطاً في مواجهة هذه الانتفاضة الجديدة وكلما امعن في الدم الفلسطيني كلما كانت ردة فعل الشعب الفلسطيني أكبر وأعمق وأشد قسوة.

قيادي في المجلس الثوري الفلسطيني للمنار: الرهان يبقى على الشعب الذي شكل سداً أمام هذه العملية الإسرائيلية

وأكد القيادي في المجلس الثوري الفلسطيني عبد الإله الأتيرة مساء الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني قطع الأمل من تدخل العالم الغربي، خاصة الأميركي والأوروبي، لأنه يرى بعين واحدة.

وفي حديث ضمن برنامج “بانوراما اليوم” على قناة المنار، شدد الأُثيرة على أن الرهان يبقى على الشعب الفلسطيني الذي شكل سداً أمام هذه العملية الإسرائيلية القذرة. وعلق القيادي الفلسطيني على عودة الإغتيالات، معتبراً أن “العدو لم يتوقف منذ سبعين سنة عن ممارسة عمليات الاغتيال والشعب لن يثنيه شيء والشعب الفلسطيني نفض يديه من كل الحلول السياسية غير المجدية وكل المفاوضات التي جرت خلال 27 عاماً.

المصدر: المنار