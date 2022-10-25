الرئيس ميقاتي في بعبدا، والرئيس عون : ما يجري في التاليف يناقض المعايير – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2022 - 20:40
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
الرئيس ميشال عون: تطبيق معايير واحدة لتشكيل الحكومة هي المدخل الصحيح لانتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد
الرئيس عون: اذا حصل شغور رئاسي ستكون الحكومة الحالية منتقصة الصلاحيات ولا يمكن أن تمارس صلاحية رئيس الجمهورية كاملة
الرئيس عون: حل مسألة التشكيل بسيط جدا وقد طلبنا من الرئيس ميقاتي اليوم المساواة بين الجميع والعودة مساء لاصدار المراسيم
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: الدستور واضح لجهة ان حكومة فاقدة لصلاحياتها لا تستطيع أخذ صلاحيات غيرها
الرئيس ميقاتي ردا على باسيل: الانسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الاخطار والتعاون لانتخاب رئيس جديد للبلاد
الرئيس نبيه بري في حديث صحافي: جلسات انتخاب رئيس الجمهورية باتت مسرحية فاشلة وسنستبدلها بحوار بين القوى السياسية
الرئيس بري: لن أدعو إلى أي حوار قبل نهاية الولاية الرئاسية ونرفض الجزم بحصول الفراغ قبل استنفاد جميع الوسائل لتجنبه
الحزب الديمقراطي اللبناني: على جميع المعنيين تشكيل حكومة اليوم قبل الغد تقوم بالمهام المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة
رئيس حزب التوحيد وئام وهاب: الوضع الدقيق في لبنان يفرض الاسراع في انجاز الاستحقاق الرئاسي وعدم ترك البلد في الفراغ
اللواء عباس ابراهيم: يوجد في لبنان مليونان و80 الف نازح سوري وإعادتهم واجب وطني ولن نخضع للضغوطات
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر للمنار: محطات التكرير في البقاع لا تعمل بسبب عدم شراء مادة المازوت لتزويدها بالكهرباء
السفير السوري علي عبد الكريم من بعبدا: زيارة الوفد المكلف بحث ملف الترسيم البحري إلى دمشق لم تلغ بل حصل فيها لبس
الجمارك اللبنانية بالتعاون مع أمن المطار تضبط 160 الف حبة كبتاغون متجهة الى سلطنة عمان عن طريق الدوحة
وزارة الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و20 اصابة جراء العدوان الصهيوني الذي نفذه جيش الاحتلال على مدينة نابلس
اضراب شامل يعم محافظة نابلس حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على المدينة
الخارجية الايرانية: ندين بشدة الهجوم الصهيوني ومحاصرته مدينة نابلس ونطالب المجتمع الدولي التدخل لوقف الابادة الجماعية
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان: سنضيف عدداً من المؤسسات والأفراد الأوروبيين إلى قائمة العقوبات خلال ايام
وزير الخارجية الروسي: محاولات واشنطن وتابعيها من الدول الاوروبية لتهميش روسيا محكوم عليها بالفشل
مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: نحن في خضم أول أزمة طاقة عالمية حقيقية واسواق الغاز ستشهد شحا أكبر العام المقبل
وزير الطاقة السعودي: أزمة الطاقة الحالية قد تكون الأسوأ ونتواصل مع العديد من الحكومات الأوروبية بخصوصها
الرئيس ميقاتي في بعبدا، والرئيس عون : ما يجري في التاليف يناقض المعايير
منذ 28 mins
25 October، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
الرئيس ميقاتي في بعبدا والرئيس عون يؤكد ان حل الامور بسيط جدا.
الرئيس عون
تشكيل الحكومة
ميقاتي
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