الرئيس ميقاتي في بعبدا، والرئيس عون : ما يجري في التاليف يناقض المعايير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 25 2022 - 20:40

الرئيس ميقاتي في بعبدا، والرئيس عون : ما يجري في التاليف يناقض المعايير

منذ 28 mins 25 October، 2022
تقارير مصورة - لبنان

الرئيس ميقاتي في بعبدا والرئيس عون يؤكد ان حل الامور بسيط جدا.

التعليقات

ذات صلة