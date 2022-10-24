ايران: لسنا طرفاً في حرب اوكرانيا

نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني مزاعم ارسال ايران طائرات مسيرة الى روسيا لاستخدامها في حرب اوكرانيا، مجددا التأكيد أن بلاده “ليست طرفا في هذه الحرب”.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي الاثنين، قال كنعاني “لقد عبرت إيران مرارًا عن آرائها بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا ، ومواقفنا واضحة وصريحة”، مضيفاً “أميركا وأوروبا باجراءاتهما الاستفزازية وفرتا الظروف التي أدت إلى اندلاع الحرب في أوكرانيا ، وهما الآن تتهمان إيران بدعم احد طرفي الصراع والحرب من خلال نشر معلومات كاذبة”.

وتابع “علاقتنا مع هذين البلدين (روسيا وأوكرانيا) ودية”، موضحاً أن العلاقة مع كييف “ما زالت مستمرة، رغم انها تقلصت بسبب الاجواء المثارة من قبل أطراف أخرى”.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن “اتهام إيران من قبل بعض الأطراف بتأييد طرف في هذه الحرب هي مجرد اثارة إعلامية، واتهام عديم الجدوى”، متسائلاً “هل ان تصدير أسلحة بمليارات الدولارات إلى طرف من الحرب هو وضع حد للحرب؟”، مشيراً إلى أنه “هذا السلوك هو سلوك طرف في الحرب والوقوف الى جانب طرف في النزاع، نحن نرفض ولا نقبل الاتهامات العقيمة ضد إيران وقد عبرنا عن مواقفنا ووجهات نظرنا مرات عديدة”.

المصدر: فارس