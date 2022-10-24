إصابة شاب فلسطيني واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اقتحامات واسعة في الضفة المحتلة، فيما أصيب شاب، بعد منتصف الليل، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الزبابدة جنوب جنين عقب عملية اقتحام نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن مناطق عدة في محافظة جنين، شهدت تحركات مكثفة ومشبوهة لدوريات الاحتلال قرب الجلمة وفقوعة ومداخل جنين الشرقية.

وخلال اقتحام الاحتلال لجبع، أطق مقاومون النار واشتبكوا مع القوة التي انسحبت بعد تبادل إطلاق النار.

وتزامن ذلك مع مواجهات عنيفة ألقيت خلالها زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال خلال اقتحام مسلية، بينما شهدت بلدة الزبابدة مواجهات بين الشبان وتلك القوات التي أطلقت النار مما أدى لإصابة شاب بشظايا في الرأس ووصفت حالته بالطفيفة.

وفي محافظات أخرى من الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف المواطنين.

المصدر: فلسطين اليوم