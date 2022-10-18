تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية في تشرين الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام السبعة عشر الأولى من شهر أكتوبر تشرين الأول، جاءت أقل 2.4% عن نفس الفترة من عام 2021 على الرغم من إغلاق العديد من الموانئ البحرية والغزو الروسي.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن أوكرانيا صدّرت 2.12 مليون طن من الحبوب، معظمها من الذرة والقمح، حتى الآن في تشرين الأول، مقابل 2.17 مليون طن في نفس الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2021.

وأوضحت البيانات أيضا أن أوكرانيا صدّرت ما مجموعه 10.8 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022/23 الذي بدأ في تموز الماضي وينتهي في حزيران المقبل مقارنة مع 16.5 مليون في الفترة نفسها من موسم 2021/22.

وتشمل الكمية المُصَدرة هذا الموسم 3.99 مليون طن من القمح و5.88 مليون طن من الذرة و896 ألف طن من الشعير.

المصدر: موقع المنار