“قولنا والعمل”: إنجاز الترسيم لم يكن ليتحقق لولا المقاومة

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في الاحتفال الذي نظمه “حزب الله” – القطاع الأول في خيمة الإمام المجتبى في بيروت، الرسالة الأولى المتجددة هي أن نحافظ على وحدتنا الوطنية والإسلامية لأن الوحدة هي الأساس وقوة هذه الأمة هي بوحدتها وتماسكها وتعاضدها”، مضيفا “فلنجتمع جميعاً على ما يجمعنا ويعذر بعضنا بعضاً على ما نختلف عليه ، فقبلتنا واحدة ونبينا واحد فلنتفق على هذه المشتركات لأننا بذلك نستطيع أن نتعاون على محاربة المستكبرين ونستطيع من خلال هذه القوة وهذه الوحدة أن ننتصر على أعدائنا”.

وقال: “لولا المقاومة لما حصل لبنان على ما حصل عليه في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدماء الزكية التي بذلها الأخوة المجاهدون في لبنان، ولولا المقاومة في لبنان لكان العدو الاسرائيلي أخذ ما يريد ليس فقط من نفطنا وغازنا بل حتى من لبنان الذي نعيش فيه، فالمقاومة اليوم باتت تصنع ما يسمى اليوم بتوازن الرعب مع العدو الصهيوني”.

وختم القطان: ” القوة الأساس التي تحمي لبنان هي المقاومة التي بات العدو يحسب لها ألف حساب، ففي ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية يجب علينا أن نتمسك بهذه المقاومة وأن نكون حقيقة ممن يقرون عين النبي محمد بالتزامنا في الالتفاف حول قيادة المقاومة بقيادة هذا الرجل الحكيم وهو سماحة السيد حسن نصرالله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام